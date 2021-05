"Salviamo gli ospedali delle aree interne": Cisl FP aderisce alla manifestazione promossa dall'Amministrazione comunale del 2 giugno

Manifestazione “ Salviamo gli Ospedali delle aree interne”. La Cisl FP da sempre vicino alle problematiche sanitarie delle aree interne plaude all’iniziativa messa in campo dall’amministrazione comunale di Agnone per il giorno 02 Giguno 2021 alle ore 11:30 presso il piazzale antistante l’ Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone con il tema riguardante le morti Covid e gestione della sanità non efficiente del Presidio Ospedaliero San Francesco Caracciolo.

A riguardo il sindacato rimarca ancora una volta le gravi carenze di organico prodotte negli anni dalla classe politica regionale e dalle varie governance aziendali che si sono succedute. In questo momento storico per l’Ospedale Agnonese ci sono gravi carenze di infermieri e tecnici ( radiologi e di laboratorio) oltre la cronica carenza di Dirigenti Medici che vanno a minare la sopravvivenza della Struttura Sanitaria.

Al riguardo la Cisl FP, sindacato che da sempre si batte a tutela della sanità pubblica e attraverso la struttura territoriale dell’Ospedale San Francesco Caracciolo, sarà presente al sit-in nel rispetto delle norme anticovid per sostenere il diritto alla salute dei cittadini Altomolisani cosi come sancito dall’articolo 32 della Costituzione Italiana, a tutela dei lavoratori e soprattutto per ricordare la memoria delle vittime del covid 19