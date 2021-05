Sostenibilità ambientale- Incuria sul campanile della Trinità: l' amministrazione comunale taglia gli alberi in zone soggette a rischio idrogeologico e non sul campanile

Campanile con giardino pensile. Sul campanile della chiesa in piazza Plebiscito oramai svetta un albero di discrete dimensioni. La chiesa storica di San Giacomo Apostolo - della SS. Trinità è uno dei luoghi di interesse religioso/culturale presenti nel Comune di Agnone. Ma dalla foto copertina si nota l'incuria. Il campanile è rivestito da erbacce e sul campanile oramai c'è un albero. Strano a vedersi ad Agnone visto che l'amministrazione Saia ha provveduto giustamente a bonificare dalle erbacce il costone che dal giardino di San Marco si affaccia sulla circonvallazione che conduce al rione di San Pietro. Ma meraviglia il fatto che una amministrazione che persegue politiche a favore della sostenibilità ambientale,in effetti ha organizzato anche una giornata ecologica, con le erbacce, sul costone di San Marco, ha tagliato alberi che avevano dei tronchi di circa 40 cm di diametro( vedi foto) che potevano essere semplicemente potati, e sorprende ancor di più perchè su quell'area sembrerebbe esserci un vincolo ambientale, rientra nelle aree cosidette di salvaguardia. Inoltre per sentito dire, sembrerebbe che questa amministrazione abbia intenzione di tagliare anche i pini dietro il monumento ai caduti in piazza Unità d'Italia. Sarebbe utile che il Sindaco Daniele Saia fornisse qualche spiegazione in merito e precisamente sul taglio degli alberi a San Marco, tra l'altro tagliare alberi in un territorio scosceso soggetto a dissesto idrogeologico. Sarebbe altrettanto importante motivare un eventuale taglio degli alberi che fanno da cornice al monumento ai caduti.

. Le politiche ambientali non si enunciano ma si perseguono, rispettando l'ambiente e la flora di quel territorio, nonchè la fauna. Comunque strano che si lasciano crescere gli alberi sui campanili e si tagliano quelli sui costoni scoscesi in aree cosidette di salvaguardia e dietro i monumenti