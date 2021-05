Quadri orari Trenitalia

Dopo la pubblicazione dei Quadri Orario di Italo di qualche giorno fa, sono disponibili da ieri anche quelli di Trenitalia con validità dallo scorso 25 maggio per i quali stiamo aggiornando le tratte di maggiore interesse per il Molise, quali le Campobasso-Napoli , Campobasso-Roma , Sulmona- Aquila-Rieti-Terni per le coincidenze con le corse Satam( coincidenze dal Molise per e da Sulmona ), la Roma-Lecce( coincidenze da e per Benevento) e naturalmente la dorsale adriatica per i collegamenti da e per Termoli, Pescara e Vasto-San Salvo. Alla luce delle nuove misure in atto post-pandemia aggiorneremo di continuo il nostro sito tuttotrsaportimolise.it, in vista anche dei nuovi orari ferroviari di domenica 13 giugno sia di Italo che di Trenitalia.