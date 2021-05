Toma emana nuova ordinanza: ecco tutte le attività che potranno aprire in zona bianca

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha emanato una nuova ordinanza avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In considerazione del passaggio in "zona bianca" della nostra regione, nel rispetto delle “Linee guida per la riapertura delle

attività economiche e sociali”, adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e degli altri protocolli, è autorizzata la riapertura di diverse attività economiche e sociali.

Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nell’ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2021 è autorizzata, nel rispetto delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali” adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e degli altri protocolli previsti dall’art. 12 del suindicato decreto-legge n. 65 del 2021, la riapertura delle seguenti attività economiche e sociali:

a) attività di ristorazione, anche in luogo chiuso;

b) attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti;

c) attività dei centri benessere;

d) attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;

e) attività dei parchi tematici e di divertimento;

f) attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

g) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021;

h) corsi di formazione pubblici e privati in presenza;

i) svolgimento in presenza di fiere;

j) attività dei centri termali.

Link ordinanza: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur2DE001.sto?StwEvent=101&DB_NAME=l1200158&IdDelibere=92897