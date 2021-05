Ambiente: Località Tiro a Segno, un tempo luogo di svago e divertimento, oggi nel degrado assoluto.

La località Tiro a Segno ad Agnone è una bella e vasta area verde un tempo frequentata da bambini, giovani e anziani. La località si trova nei pressi del palazzetto dello sport appena fuori dal centro cittadino. Un luogo una volta ameno e molto frequentato.

Nel cuore di questa isola verde, era presente un famoso locale "Lo Chalet"locale trendy negli anni "60-"70-"80. Aveva una pista da ballo all'aperto, tra l'altro, dove intere generazioni di giovani si incontravano e divertivano e li i primi jukebox impazzavano. Sempre in questa area ci sono ancora molte strutture sportive, compreso il palazzetto dello sport e i campi da tennis, anche questi un tempo frequentati ed efficienti. Ed era stato allestito , nella pinetina a bordo piazzale, anche il parco avventura baby, con i giochi a tema per i bambini.

Purtroppo, oggi tutta la zona e' nel degrado assoluto. Gli impianti sportivi fatiscenti, lo chalet chiuso e adibito a centro Tamponi covid 19 test, e il parco avventura come si vede dal video e le foto oramai è allo sfascio. Tra l'altro i pini ivi presenti non potati, hanno tanti rami lunghi che toccano quasi terra e secchi, pericolanti. Certo ad Agnone negli anni passati erano presenti molti abitanti percio' i luoghi erano frequentati, adesso con lo spopolamento in atto spesso i luoghi rimangono deserti, ma il degrado non aiuta a contrastare lo spopolamento . Posti bellissimi cancellati dalla memoria solo perchè non curati,