Scarabeo assolto: mi aspetto le scuse di Di Maio e Greco

L'ex Assessore regionale Scarabeo assolto dall'accusa di truffa aggravata. I fatti risalivano al 2015. Il Tribunale di Campobasso ha assolto anche il fratello Gabriele e l'imprenditore Mario Caruso. Scarabeo per effetto delle legge Severino perse il ruolo di consigliere regionale. Oggi alle ore 11 la conferenza stampa presso il Centrum Palace di Campobasso e ha detto.

" La giustizia ha fatto il suo corso dopo sette anni. Grazie alla mia famiglia e agli amici veri.La mia vita è stata distrutta, io in quell'aula non dovevo esserci

Dell'attuale consiglio regionale solo Iorio e Romagnuolo mi hanno espresso la loro vicinanza.. Questa la dice lunga sui valori di questa accozzaglia pericolosa e precisa "Il ricorso presentato ha evidenziato che la decisione non poteva essere presa da chi era in pieno conflitto di interessi".

E continua citando il movimento 5 stelle

Due menzioni particolari una per l'allora presidente dela Regione Paolo Di Laura Frattura, che prese immediatamente le distanze chiedendomi le immediate dimissioni dalla giunta, e l'altra menzione è per il giovane ragazzo Andrea Greco e per Di MAIO, mi aspetto che chiedano scusa

All'epoca il Movimento Cinque Stelle portò avanti una campagna stampa giustizialista. Insieme a lui il capogruppo del Movimento Cinque Stelle in Regione Andrea Greco, che all'epoca dei fatti faceva parte dell'entourage giuridico dei consiglieri regionali Antonio Federico e Patrizia Manzo"