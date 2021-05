Il sindaco dei ragazzi Antonio Saia e il suo consiglio in aula consiliare a Palazzo San Francesco

L'aula consiliare di Palazzo Sa Francesco, oggi era affollata di giovanissimi ragazzi, seduti sugli scranni dell'aula. Al secondo punto dell'ordine del giorno del consiglio comunale convocato per oggi era ascritta la presa d'atto della composizione del consiglio comunale dei ragazzi. L'elezione del sindaco dei ragazzi e del consiglio avvenuta nel 2018 non era stata mai ratificata in questi anni.

Quest'anno scade il mandato al minisindaco Antonio Saia, alla sua giunta e ai componenti del consiglio di minoranza, fra l'altro le ragazze ben rappresentate, ma il nuovo sindaco di Agnone Daniele Saia, eletto nel settembre 2020, ha voluto portare in aula consiliare il mini sindaco e il suo consiglio per, finalmente a distanza di tre anni, ratificare le nomine e dare investitura ufficiale al consiglio dei ragazzi. Nell'intervento del minisindaco Saia, tra l'altro figlio del sindaco di Agnone, è emerso il progetto che i ragazzi in tre anni hanno perseguito nonostante tutto, tra mille difficoltà, dovute alla pandemia da covid 19

Il programma portato avanti e illustrato dal sindaco dei ragazzi prevedeva azioni a contrasto del bullismo e il cyberbullismo, a favore dell'integrazione dei ragazzi immigrati a contrasto di comportamenti discriminatori,corsi di formazione di educazione civica, tutela ambientale

Un momento importante, solenne, i politici adulti a confronto con le nuove generazioni impegnate oggi in ruoli istituzionali, ragazzi che rappresentano il futuro di questo territorio. Dal canto loro i consiglieri di maggioranza e minoranza del sindaco Saia hanno nei loro interventi rivolti ai ragazzi, sottolineato l'importanza del ruolo politico di rappresentanza delle istanze di una collettività, l'importanza della partecipazione alla vita pubblica e l'imprescindibile difesa della libertà di parola e di pensiero e l'essenziale confronto anche quando le opinioni divergono

Belle parole da parte del sindaco e dei consiglieri tutti, insegnamenti coinvolgenti, è risaputo comunque che i bambini, i ragazzi più che ascoltare le parole,guardano quello che gli adulti fanno, è l'esempio, e' la pratica quotidiana degli adulti che incide sulla crescita e i comportamenti. Presente anche la responsabile dell'istituto omnicomprensivo G.N. D'Agnillo di Agnone, Tonina Camperchioli, orgogliosa e commossa dei suoi ragazzi e del progetto del sindaco dei ragazzi, attivato dall'istituto oramai da molti anni.

Saia a fine cerimonia ha consegnato a tutto il consiglio dei ragazzi una copia della costituzione.