Comuni: Sciulli, proposta su tutele giuridiche sindaci - "In Parlamento c'e' una proposta della Lega e di Forza Italia per aumentare gli stipendi e le tutele giuridiche per i sindaci e gli amministratori locali, che troppo spesso sono lasciati da soli, mal pagati e parecchio indagati spesso a sproposito".

Campobasso, 5.06.2021