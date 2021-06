Sindacato Soa richiede ispezione urgente e risoluzione sicurezza presso il centro vaccinale anti covid 19 di Termoli Ospedale da campo San Timoteo. 

Il sindacato Soa chiede ispezione urgente e risoluzione della sicurezza presso il centro vaccinale anti covid 19 di Termoli Ospedale da campo San Timoteo. al DIPARTIMENTO prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro Territoriale Termoli, al Direttore generale Asrem Oreste Florenzano, Regione Molise Responsabile per l'emergenza Covid, alla Prefettura di Isernia e scrive:

"La scrivente organizzazione sindacale dopo varie segnalazioni da parte di alcuni cittadini con la presente vi chiede intervento immediato presso il centro vaccinale anti covid 19 di Termoli Ospedale da campo San Timoteo.

Nell'Ospedale da campo non sono installati impianti di refrigerazione dell'aria , infatti con la stagione estiva sia il personale addetto che i numerosi cittadini che si recano per l'inoculazione del vaccino sono costretti a subire le temperature alte , tutto questo comporta seri rischi per la salute e per la sicurezza di tutti .Denunciamo e sollecitiamo immediato intervento da parte vostra per la risoluzione del caso".