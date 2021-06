Vaccini, in Molise dosi Astrazeneca bloccate fino a mercoledì

CAMPOBASSO, 14 GIU - Tutti rinviati i richiami con Astrazeneca previsti in Molise tra la giornata di sabato scorso 12 giugno e quella di mercoledì prossimo, 16 giugno. Lo ha comunicato la struttura regionale che si occupa della campagna vaccinale in seguito al parere del Cts sulla vicenda Astrazeneca arrivato lo scorso venerdì e in base al quale Astrazeneca sarà ora somministrato solo alle persone che hanno più di 60 anni.



"Tutti i richiami previsti in questi giorni in qualsiasi centro vaccinale sul territorio molisano sono rinviati", si legge nella comunicazione. Le persone interessate riceveranno nei prossimi giorni sms con nuovo appuntamento. (ANSA).