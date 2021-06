Campobasso in serie C. Di Lucente presidente del Vastogirardi: importante risultato raggiunto, la vittoria e' di tutto il Molise

"Siamo felici per il traguardo raggiunto dal Campobasso. Il salto tra i professionisti è un risultato di enorme importanza non solo per la città di Campobasso, ma anche per tutta la regione" commenta il presidente del Vastogirardi, Andrea Di Lucente.

"Da squadra molisana che milita in serie D abbiamo condiviso una stagione, obiettivi, prospettive. Il loro successo è il successo di tutta una regione che, grazie a questo volano, potrà affacciarsi sui palcoscenici del calcio che conta. È un segnale di entusiasmo dopo mesi terribili da un punto di vista psicologico, economico e sociale.

Complimenti a tutta la squadra, allo staff, alla società. Il loro risultato è il segno di una gestione sana del calcio, inteso come legame col territorio e senso di appartenenza. La gioia della città è stata condivisa da tutta la regione che ne intravede le potenzialità future".