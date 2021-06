Da domani al via gli esami di maturità.Il messaggio del presidente Roberti

Iniziano domani, mercoledì 16 giugno 2021, gli esami di Maturità. E' quanto dichiarato dal Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti: "Un momento importante per 2.022 studenti della provincia di Campobasso e 563 di quella di Isernia. Una prova che vedrà gli studenti in presenza con un colloquio attraverso il quale la commissione d’esame valuterà la preparazione di ogni singolo studente. Il mio pensiero va ai docenti, agli studenti, ai genitori, alle famiglie coinvolte da una prova che, inevitabilmente, coinvolge emotivamente l’intero nucleo familiare, e a tutti gli addetti ai lavori del mondo della scuola. I ragazzi che concludono il proprio ciclo scolastico delle scuole secondarie superiori hanno vissuto un anno e mezzo particolare con un’altalena tra didattica in presenza e Didattica a Distanza (DaD), in un mix di paura, ansia ma con la giusta maturità per venire incontro alle esigenze delle rispettive scuole nella speranza del ritorno alla normalità. Sarà importante che gli studenti, concentrati per il proprio esame, continuino a comportarsi con la giusta responsabilità, rispettando le norme per contenere il contagio, al fine di permettere agli istituti scolastici di portare a termine l’anno scolastico e a tutti i ragazzi di poter tenere la propria prova con la giusta serenità. Il mio in bocca al lupo va a tutti voi ragazzi che vi accingete a mettere un tassello importante al vostro percorso scolastico e di vita. Gli esami, vissuti per anni in prima persona, vanno affrontati con la consapevolezza che essi rappresentano una tappa da cui partire per costruirsi il proprio futuro all’interno della società".