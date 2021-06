Ti racconto l'Italia:Il Molise esiste e fa parlare di sé grazie alla community di TikTok che, con senso dell'umorismo, mostra paesaggi incantati

La campagna TikTok #tiraccontolitalia, sviluppata con l’obiettivo di valorizzare le tante realtà e culture locali dell'Italia - dalle tradizioni alle nuove tendenze, tra dialetti, moda, musica, cucina, luoghi e aneddoti regionali - arriva alla settima tappa: il Molise, territorio incastonato al centro dell'Italia in cui usi e tradizioni di un tempo continuano a vivere, rendendolo un "piccolo mondo antico" tutto da scoprire.

La community racconta aneddoti, storie, luoghi del cuore, modi di dire e tradizioni culinarie attraverso gli hashtag #tiraccontolitalia e #TikTokMolise.

Ti Racconto l'Italia mette al centro, la creatività dei Creator e la varietà dei loro contenuti raccontati con un nuovo linguaggio comunicativo fatto di video brevi, da 15 a 60 secondi, che hanno reso TikTok parte dell’evoluzione della cultura contemporanea, un luogo ricco di stimoli e creatività dove poter ascoltare, imparare ed esprimersi in maniera autentica.

Il Molise esiste e fa parlare di sé grazie alla community di TikTok che, con senso dell'umorismo, mostra paesaggi incantati

Raccontata con ironia, la piccola Regione dell'Italia meridionale - nata dopo essersi staccata dall'Abruzzo nel lontano 1963 - su TikTok sfata la credenza che #ilmolisenonesiste mostrando, invece, che #ilmoliseesiste portando con sé natura, storia, arte, antiche tradizioni e gastronomia. Un tripudio di bellezza che genera una sensazione di (ri)scoperta unica, a cominciare dal suo territorio e dalle località di mare: Campomarino, Marina di Petacciato, Termoli... Spiagge e acque caraibiche. Anche l'entroterra ha paesaggi che trasmettono, in solo pochi secondi, calma e tranquillità: qui il tempo sembra essersi fermato per trattenere tutta la purezza di questi luoghi. Ne è un esempio la sorgente del Volturno nei pressi di Castel San Vincenzo, per raggiungerla basta seguire le indicazioni del travel creator e ambassador del progetto Giovanni Arena (@giovanniarena_). Ma anche la Cascata del Carpinone, classificata come bene ambientale del FAI, sorge nel cuore di un piccolissimo borgo ed è immersa in un bosco incantato e una natura floreale - uno spettacolo dei più affascinanti che la natura del luogo offre. E, per chi non soffre di vertigini, poco distante, per l'esattezza a Roccamandolfi vi è anche un ponte tibetano che attraversa una gola: per una camminata sospesa sopra la natura.

Campobasso, il Teatro Italico di Pietrabbondante, Altilia Sepino - la Pompei del Molise, il Santuario dell'Addolorata a Castelpretoso (che, al primo sguardo, sembra di essere stati catapultati nel mondo di Frozen) e il piccolo borgo di Santa Maria del Molise ai piedi del Matese. Questo e tanto altro per dire che il Molise esiste, ed è bellissimo.Fonte:https://newsroom.tiktok.com/it-it/ti-racconto-l-italia-molise