Al via il primo cantiere con il contributo Statale “Superbonus 110%” nel Comune di San Giacomo Degli Schiavoni (CB)

E’ una grande soddisfazione per tutti noi!

Così esordisce il responsabile commerciale, Severino Vetere, e portavoce dell’impresa edile “Umberto Iannelli Costruzioni Srl”, impresa operante nelle regioni di Molise e Campania.

Sono iniziati lunedì 14 giugno i lavori di riqualificazione di un’unità abitativa unifamiliare sita in via Trigno nel Comune di S.Giacomo degli Schiavoni (CB) grazie al contributo Statale “Superbonus 110%”.

Gli interventi di riqualificazione previsti Sono:

Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali,

Isolamento della copertura verso locali riscaldati,

Sostituzione degli infissi,

Installazione pannelli solari fotovoltaici,

Installazione nuova caldaia

L’intervento, è stato progettato dall’ing. Corrado Traglia il quale si avvale della collaborazione di altri professionisti tra cui l’ing. Diego Celebre e il geometra Costanzo Tutolo, formando così lo Staff Tecnico.

L’impresa edile Iannelli si avvarrà per la cessione del credito dell’azienda “Acea Innovation S.r.l , in collaborazione con la Main Contractor “Officinae Verdi S.p.a.” .

Un parte dei materiali per il progetto di via Trigno saranno forniti da: Di Monte S.r.l. di Lanciano e dalla Sandtex brand di “Covema” vernici S.p.a.

Continua dunque l’azione di promozione e realizzazione dei cantieri, attraverso lo strumento agevolativo Superbonus 110% messo in campo dal Governo nazionale volto alla riqualificazione del patrimonio edilizio locale e nazionale.

A breve, altri lavori saranno attenzionati e quindi pronti alla cantierizzazione.

Un plauso comunque va all’ing. Corrado Traglia e a Severino Vetere che hanno creduto fortemente in questo progetto e in tanti altri che sono in lavorazione con cantierizzazione a breve termine.