Contrasto alla somministrazione di bevande alcoliche durante le ore notturne, si riunisce il comitato provinciale

Presieduta dal Prefetto di Campobasso Francesco Antonio Cappetta, si è svolta oggi, 18 giugno 2021, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica alla quale hanno preso parte, oltre ai vertici delle Forze di Polizia territoriali, il Sindaco del capoluogo e il Presidente della Provincia, nonché Sindaco di Termoli.

Nel corso dell’incontro sono state esaminate le problematiche connesse alle attività di svago e intrattenimento serale nei due centri interessati, connesse alla cosiddetta “movida.”.

L’attenzione è stata focalizzata, oltre che sull’esigenza di garantire l’osservanza delle vigenti misure anti Covid, anche sui provvedimenti adottati dai predetti Sindaci per limitare la somministrazione di bevande alcoliche nelle ore notturne, in particolare al fine di contrastarne il consumo diffuso tra i giovani, anche minorenni, nonché per evitare manifestazioni di disturbo della quiete pubblica che spesso si accompagnano al fenomeno.

Sono stati pertanto programmati rigorosi e mirati controlli sugli esercizi pubblici, anche con il concorso della polizia municipale, per verificare la piena osservanza delle prescrizioni dettate.

In questa ottica è stato altresì espresso l’auspicio che gli stessi esercenti assicurino piena e fattiva collaborazione nel comune interesse di riavviare le attività di intrattenimento serale in un clima di serenità e sicurezza.