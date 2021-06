Covid, stop all'obbligo di mascherine all'aperto in zona bianca dal 28 giugno

È arrivato il parere del Comitato tecnico-scientifico sulle mascherine all'aperto: stop all'obbligo in zona bianca a partire dal 28 giugno. Il Cts ritiene che, "con tutte le Regioni in zona bianca, ci siano le condizioni per superare l'obbligatorietà dell'uso delle mascherine all'aperto salvo i contesti in cui si creino le condizioni per un assembramento (mercati, fiere, code)"Il ministro della Salute Speranza conferma l'indicazione arrivata dal Comitato tecnico-scientifico. I dispositivi di protezione si dovranno comunque portare con sé per essere indossati in caso di assembramenti