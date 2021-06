Turismo, Molise, tutto esaurito sul lago di Castel San Vincenzo

CASTEL SAN VINCENZO, 22 GIU - L'estate inizia con il tutto esaurito a Castel San Vincenzo, paesino di 500 abitanti in provincia di Isernia, con il suo lago che, scoperto anche dai turisti molisani durante la pandemia, ora fa parte delle mete più gettonate nella regione. "Il rodaggio dell'anno scorso - ha detto entusiasta all'ANSA il sindaco Marisa Margiotta - ci ha consentito di muovere passi più decisi verso l'accoglienza e i servizi ai turisti provenienti da tutta Italia e dall'estero.



Ora tutti in paese hanno un ruolo e un lavoro: c'è un info point 'rinforzato', 22 persone sono state assunte per il campeggio, ci sono guide turistiche per l'Oasi delle Mainarde e per i percorsi sul lago, hanno aperto nuove attività commerciali e le case sono tutte affittate".

Resta ancora qualcosa da migliorare nel centro molisano a 749 metri di altitudine. "L'area archeologica dell'Abbazia - ha evidenziato Margiotta - è aperta solo la domenica e su prenotazione. Purtroppo siamo stati costretti a rimandare a casa pullman arrivati sul posto. Ma ci stiamo lavorando". (ANSA).