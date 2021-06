Uomo scaraventato in una scarpata vicino al casello di Termoli della A14

Soccorsa una persona sulla SS 87 nei pressi del casello autostradale di Termoli. Da un furgone in corsa, è stata scaricata una persona successivamente finita in una scarpata stradale della ss 87.

I VVF di Termoli. sono intervenuti per recuperare il malcapitato ferito, affidandolo al personale 118 presente in loco. In corso indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto.





Per la squadra VVF anche altre richieste di soccorso sono giunte per eventi verificatesi nelle vie della città di Termoli. E' intervenuta una squadra in soccorso ad un giovane di notevole massa corporea ed una gamba ingessata che non riusciva a rientrare in casa.Inoltre intevento effettuato a causa di un principio di incendio di un condizionatore sito all'interno di un noto ristorante cittadino....