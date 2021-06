Riqualificazione fluviale: ripresi i lavori sul fiume Verrino sul tratto mulino Casciano- sorgenti al confine con comune Capracotta

Lunedi 21 giugno sono ripresi i lavori di riqualificazione del fiume Verrino riguardante la misura 8 e la sottomisura 8.5. In precedenza erano stati realizzati lavori selvicolturali, di gestione del materiale di risulta e pulizia degli argini riguardanti il tratto da Sprontasino al mulino Casciano.

I lavori da qualche giorno in essere a cura dell'Arsap ,di concerto con il comune di Agnone, sono diretti dal dott Antonino Magnacca e riguardano il tratto che va dal mulino Casciano fino a risalire alle sorgenti situate al confine con il comune di Capracotta

I tempi previsti per l'esecuzione sono di circa un mese. Si tratta di lavori per il recupero selvicolturale sulla vegetazione riparia che prevede l' abbattimento di vegetazione vetusta e secca,la pulizia degli argini del fiume di destra e sinista. Gli interventi, spiegava il dott Magnacca,sono volti a favorire la crescita di specie autoctone come pioppi e salici.