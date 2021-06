Al Civitelle di Agnone la partita per celebrare la Giornata Mondiale del rifugiato, lo sport come strumento di integrazione e aggregazione

Partita al Civitelle di Agnone in nome della accoglienza e l'Integrazione in occasione della celebrazione della giornata mondiale del rifugiato. Presenti il sindaco Daniele Saia, il prof Fernando Sica dirigente storico della polisportiva Olympia Agnone , il Mister Fusaro Mario, i rappresentanti del SAI ex -sprar la coordinatrice Pina Mitri. Il ruolo chiave dello sport come strumento di aggregazione e integrazione. Il Sindaco: L'integrazione è un problema internazionale che va assolutamente affrontato e risolto, i diritti dei rifugiati vanno resi esigibili, le leggi ci sono ma anche i cittadini devono applicarle, se c'e' uno sfruttato , c'e' anche uno sfruttatore. lo stato deve scovare gli sfruttatori e costringerli ad applicare le leggi." La partita è finita 7-2 a favore dei ragazzi di Agnone

