#ILCOMUNEINFORMA - INTERVENTO DI BONIFICA AMBIENTALE - Si comunica alla cittadinanza che, nella notte tra la data odierna del 28 giugno e quella del 29 giugno, a partire dalla mezzanotte, sarà effettuato un intervento di

bonifica ambientale.

Pertanto, a partire dall'orario indicato, si raccomanda ai cittadini di:

- Tenere chiuse porte e finestre

- Non sostare all'aperto a partire da mezzanotte

- Portare in casa oggetti di uso quotidiano che potrebbero assorbire il prodotto diffuso durante la bonifica

- Far entrare in casa animali domestici

- Non stendere indumenti all'aperto

- Lavare accuratamente i prodotti del proprio orto/giardino prima di mangiarli

- Evitare di parcheggiare i propri mezzi in modo non consono per agevolare il passaggio delle vetture di bonifica.