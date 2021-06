Covid: 22 positivi a Montenero, 14 in casa accoglienza

MONTENERO DI BISACCIA, 28 GIU - "Nonostante l'attuazione di tutte le norme di prevenzione previste dalle linee guida ministeriali, nella nostra struttura sono emersi dei positivi asintomatici, fortuna questa, dettata dal fatto che tutti hanno ricevuto le dosi vaccinali previste". Così Giovanni Cutolo, responsabile casa di riposo ed rsa per disabili "Villa Santa Maria" di Montenero di Bisaccia dove sono stati confermati dal sindaco del paese, Simona Contucci, 14 casi positivi tra i degenti; a questi si aggiungono altri 5 positivi già noti, un altro cittadino che abita stabilmente a Montenero, un giovane ed un'anziana ricoverata per altri motivi in ospedale, per un totale, fino a questo momento, di 22 persone.