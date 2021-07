ITL Campobasso-Isernia: attività di prevenzione degli infortuni nel settore edilizia L'Ispettorato Territoriale del lavoro di Campobasso-Isernia, alla luce del fenomeno infortunistico che purtroppo vede ogni anno numerosissimi infortuni sul lavoro sia gravi che mortali, per illustrare quella che è la vigente normativa nella materia e per sensibilizzare tutti gli operatori del settore edile, in collaborazione con la Scuola Edile del Molise e con la Cassa Edile, organizza un seminario sul tema “La prevenzione degli infortuni nei cantieri temporanei e mobili”. Gli incontri del seminario, che si terrà nei giorni 14 e 26 luglio 2021, saranno ospitati presso i locali della Scuola Edile del Molise siti in Campobasso C/da San Giovanni in Golfo 205/F, con inizio alle ore 17:00. Sono invitati a partecipare tutti i datori di lavoro edili e gli operatori del settore.