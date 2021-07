Capracotta-Rifiuti abbandonati a Monte Capraro. Il sindaco Paglione: Vergogna!

In questo post sui social il sindaco di Capracotta Candido Paglione mostra tutta la sua indignazione verso chi incivilmente abbandona i rifiuti nei boschi e scrive:

Vergogna! Non ci sono altre parole per esprimere, a nome della nostra comunità, tutto lo sdegno possibile per l’inqualificabile gesto di inciviltà di un personaggio che ha ripulito la propria casa di tutte le stoviglie che aveva e ha pensato bene di liberarsene gettandole nel bosco di Monte Capraro, sotto un ponticello.

Pensa di essere furbo, ma è solo sciocco (oltre che incivile) perché è come se avesse messo la firma al suo gesto ed è piuttosto semplice individuarlo.

Pagherà per questo ma va rimarcato che, quando accadono simili eventi ci sentiamo comunque sconfortati. Perché ci impegniamo tutti, ogni giorno, per salvaguardare il nostro territorio, tanto è vero che, per il secondo anno consecutivo, Capracotta ottiene il premio “Comuni ricicloni” da Legambiente, per gli ottimi risultati ottenuti nella raccolta differenziata, attestandosi stabilmente sul 75% di differenziazione.

Poi arriva il genio di turno….