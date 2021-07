Incidente stradale sulla Trignina, un Tir è finito contro un furgone. Feriti entrambi i conducenti

Un incidente stradale è avvenuto sulla ss 650 - fondo valle Trigno - comprensorio di Montenero di Bisaccia/San Salvo. Gli automezzi coinvolti un furgone ed un articolato .

Sull'evento sono state impegnate le squadre dei VVF del distaccamento di Termoli e Vasto. Le operazioni di estricazione del conducente del furgone non sono state facili. Per il trasporto d'urgenza, presso l'ospedale di Pescara e' stata impiegata un'eliambulanza del 118.

L'autista del tir ha riportato ferite meno gravi ed è stato trasferito invece presso l'ospedale di Termoli da altro personale medico del 118 intervenuto. Presente in loco anche una pattuglia dei carabinieri per quanto di propria competenza. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamenti