Intensificazione richiami per campagna vaccinale: Asrem invita al rispetto degli orari delle convocazioni

Si informano gli utenti che sul tutto il territorio Regionale è stata prevista una intensificazione delle somministrazioni delle dosi vaccinali, prevedendo in particolare una accellerazione sui richiami di seconda dose per alcune categorie di età.

Ciò comporta un maggior impegno per tutto il personale ASREM coinvolto nella effettuazione delle vaccinazioni ed al quale va il mio plauso e riconoscenza per l’impegno profuso.

A fronte dell’aumento del numero dei cittadini chiamati ad effettuare la vaccinazione diventa indispensabile che gli stessi rispettino in maniera attenta e scrupolosa l’orario di convocazione che ricevono a messo sms, evitando in maniera assoluta di presentarsi in anticipo rispetto all’orario previsto.

Negli ultimi due giorni si è verificato, infatti, che numerosi cittadini si sono presentati prima dell’orario di convocazione creando problematiche agli operatori.

Proprio al fine di rendere più fluido lo svolgimento delle procedure si rende indispensabile una grande collaborazione della cittadinanza, peraltro sempre dimostrata in tutto il periodo della pandemia, al fine di agevolare il compito del personale ASREM impegnato.

Campobasso, 06/07/2021IL DIRETTORE GENERALE

Oreste Florenzano