Istituto Omnicomprensivo di Agnone: terminato il piano estate 2021,volto al contrasto alla dispersione scolastica e al recupero della socialità perduta in pandemia

Sabato 10 luglio è stato l’ultimo appuntamento che ha visto impegnati gli alunni dell’Istituto Omnicompresnivo “G.N. D’Agnillo” di Agnone, nel Piano Scuola Estate. Il Piano Estate, è il punto di partenza di un percorso di trasformazione ed evoluzione del sistema Istruzione.

Il D’Agnillo, ha aderito al progetto ministeriale, con entusiasmo e partecipazione massiccia. Le attività hanno visto coinvolti gli alunni dai 6 ai 18 anni, appartenenti a tutti gli ordini di scuola, circa 150 studenti sono stati impegnati nei vari moduli progettati.

Dalle attività all’aperto per i più piccoli, alle nozioni e tecniche di lievitazioni ed impasti per forno a legna svolte nell’Istituto Alberghiero, passando per la conoscenza del proprio territorio, con escursioni nell’Alto Molise.

Grande soddisfazione per la dirigente scolastica dott.ssa Tonina Camperchioli: Una nuova alleanza educativa con i territori, che consolidi il senso di appartenenza alla “comunità” e preveda il coinvolgimento attivo delle rappresentanze degli studenti e dei genitori, Un modello educativo finalizzato a mitigare il rischio di dispersione scolastica e di povertà educativa. Ringrazio i ragazzi e le loro famiglie per l’adesione, il personale di segreteria e il personale docente. Un ringraziamento particolare all’Amministrazione Comunale, che ha messo a disposizione gli scuolabus per gli spostamenti, nell’ottica di un sodalizio sul territorio.