Postazione 118 senza medico. I sindaci dei comuni coinvolti presentano esposto in Procura

"Lo volevamo evitare ma purtroppo per tutelare gli oltre 10.000 abitanti che usufruiscono della postazione del 118 di Castelmauro oggi unitamente ad alcuni Sindaci abbiamo presentato un esposto alla Procura della Repubblica perché per noi la priorità su tutto e la tutela della salute dei Cittadini che in caso di codice rosso o giallo il cittadino deve essere raggiunto dal mezzo di soccorso entro 18 minuti come da normativa".Queste sono le dichiarazioni del sindaco di Castelmauro, Flavio Boccardo apparse su un post scritto sui social https://www.facebook.com/flavio.boccardo