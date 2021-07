Sanità-In arrivo un nuovo medico al San Francesco Caracciolo, Agnone Identità e futuro: Uniti possiamo farcela

Con la “DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE” n° 784 del 6 Luglio 2021, è stata formalizzata l’assunzione, a tempo determinato, di un nuovo medico destinato al Reparto di Medicina Interna, che prenderà immediatamente servizio presso l’Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone.

La graduatoria che lo ha visto vincitore contiene i nominativi, inoltre, di ulteriori quattro profili – due medici e due specializzandi – che, evidentemente, avevano proposto la propria candidatura, partecipando al concorso.

Ebbene, dopo aver sentito dire, per anni, che al Reparto di Medicina dell’Ospedale Caracciolo restava ben poco da vivere -anche a causa della renitenza del personale medico competente a prestarvi servizio-, il Dottor Franco Paoletti , nuovo Primario facente funzioni del Reparto di Medicina Interna dallo scorso mese di aprile, dopo anni di instancabile impegno, è riuscito, con la sua riconosciuta professionalità e fiducia guadagnata presso i colleghi, a muovere un primo, fondamentale, passo verso la salvezza della nostra Area: rimettere l’Ospedale Caracciolo al centro di un progetto, creando i presupposti necessari affinché esso torni ad essere meta più ambita che dimenticata da chi indossa un camice bianco.

Il Dott. Franco Paoletti, Consigliere comunale di “Agnone Identità e Futuro”, si è sempre adoperato, insieme al proprio Gruppo politico, per offrire un contributo alla causa del Caracciolo, fino ad ottenere l’istituzionalizzazione di un progetto condiviso di Ospedale di Area Particolarmente Disagiata.

Questo importantissimo traguardo non può e non deve, però, bastarci.

La strada che “Agnone Identità e Futuro” ha tracciato ed indicato, che porta alla realizzazione di tale progetto, è ancora lunga e deve passare per il coinvolgimento fattivo di tutti e trentatré i comuni dell’area SNAI di cui Agnone è Comune capofila.

Il lavoro svolto finora è stato determinante per rivitalizzare l’Ospedale e per catalizzare, nuovamente, su di esso l’attenzione: è ora necessario continuare a crederci per AGIRE e procedere UNITI come Area territoriale istituzionale alla riconquista dell’Ospedale San Francesco Caracciolo di Agnone, garantendo così il sacrosanto diritto alla Salute.

Agnone, li 17 luglio 2021

Agnone Identità e Futuro