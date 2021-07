Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, workshop di lancio

Campobasso, 24 luglio 2021 - Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, rende noto che lunedì 26 luglio, con inizio alle ore 10, presso l’Auditorium di Palazzo Gil in via Milano a Campobasso, avrà luogo il workshop di lancio del processo di partecipazione all’elaborazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS Molise).

“Molise 2030: cambiamo il nostro futuro!” - questo il titolo - costituisce l’avvio di un percorso partecipativo e di condivisione, che vedrà coinvolta, nei prossimi mesi, una vasta platea rappresentativa delle istituzioni locali e delle realtà socio-economiche, associative, ambientaliste e culturali molisane.

I mezzi di informazione sono invitati all’evento.