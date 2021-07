Trasporti-Gli operai pendolari della Val di Sangro esasperati dai guasti meccanici dei mezzi di trasporto, oggi l'ennesimo episodio

E' l'ultimo in ordine di tempo,ma i disagi subiti dagli operai sono continui.I lavoratori pendolari che dai paesi altomolisani si recano quotidianamente presso lo stabilimento della Sevel in val di Sangro subiscono da anni ormai continui disagi dovuti ai guasti meccanici dei mezzi di trasporto . Gli operai pertanto sono costretti per ore a stazionare nella neve e nel gelo durante la stagione invernale e subire temperature africane sotto il sole cocente d'estate

Questo quanto dichiara Emanuele Cimone RSU UIL: Anche oggi episodio di guasto delle sospensioni anteriori del pullman Sati, tratta Carovilli- Val di Sangro. I lavoratori del turno pomeridiano sono rimasti bloccati a Rosello in attesa del mezzo in sostituzione del pullman della azienda Sati" I guasti dei mezzi che trasportano i lavoratori sono frequenti e il precedente risale a circa una settimana fa dove furono coinvolti i lavoratori che montavano per il turno di mattina. Situazione oramai definita dal sindacalista "insostenibile" per i lavoratori e l'azienda stessa. Le segnalazioni a tal proposito del sindacato e dei lavoratori stessi, ad oggi non hanno prodotto nessun risultato