Maria Centracchio bronzo olimpico. Le congratulazioni di Patriciello

BRUXELLES, 27 LUGLIO 2021 – “Il successo olimpico di Maria Centracchio è una gioia immensa. Siamo felici e orgogliosi per un’impresa davvero straordinaria che premia il talento, la passione e i sacrifici di un’atleta semplicemente eccezionale. Per la prima volta nella storia il Molise ottiene una medaglia olimpica in uno sport individuale e a farlo è una donna: Maria Centracchio è entrata di diritto nella leggenda dello sport di questa terra e nei cuori di tutti noi molisani. A lei, al suo papà Bernardo e tutto lo staff olimpico della nazionale va il ringraziamento più sentito non solo della città di Isernia e del Molise, ma dell’Italia intera