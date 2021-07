Termoli, incendio su un nastro trasportatore dell'impianto di bio masse. I VVF contengono ulteriori conseguenze

L'Intervento tempestivo della squadra del distaccamento VV.F di Termoli di ieri 29 Lugli, ha impedito l'evolversi di un principio di incendio avvenuto sul nastro trasportatore dell'impianto a bio masse sito nella zona industriale del citato comune.

La squadra ha continuato il suo lavoro durante la notte, alle prese con un imperante incendio di bosco, macchia ed incolto, avvenuto nel comprensorio del comune di Mafalda

Nella giornata di oggi 30 Luglio e' stato effettuato altro intervento nel comune di Petacciato per un incendio sviluppatosi all'interno di un silos contenente polvere di paglia destinata a cavalli. Le cause degli eventi sono in corso di accertamento...