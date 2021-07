Posto auto: lecito occuparlo con sedie o altri oggetti? succede a Agnone

Ieri 29 luglio 2021 nella stradina adiacente il corso principale in località Pisciarello una sedia in bella vista era sta posta sul parcheggio onde evitare la sosta di auto. Gli italiani sono un popolo molto fantasioso e utilizzano diversi stratagemmi onde evitare l'occupazione del suolo pubblico in prossimità delle loro abitazioni o attività commerciali. È una scena piuttosto frequente sulle nostre strade: posti auto occupati da sedie, cassette della frutta vuote e oggetti di vario genere per impedire a gli altri automobilisti di parcheggiare e riservarsi il posteggio. Una prassi consolidata che però fa a pugni con la buona educazione e soprattutto con la legge, visto che della questione se ne occupa il Codice della Strada e, nei casi estremi, persino il Codice Penale.