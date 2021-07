Nel pomeriggio di ieri 30 luglio, una squadra di VVF , del comando di Campobasso è intervenuta, incline una APS e 2 Autobotti, in una contrada nel comune di Cercemaggiore (CB) per l'incendio avvenuto all'interno di una autorimessa. Risultano danneggiati diversi automezzi in essa parcheggiate. Le cause dell'evento sono in corso di accertamento