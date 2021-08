Gerri pasticceria assume Lene': Il lavoro e il suo valore nel processo di integrazione

Se passi a prendere un caffe' o un gelato presso la Pasticceria Gerri situata nelle centralissima via Roma ad Agnone, vieni servito da ragazze e ragazzi e tra di loro c'e' un ragazzo extracomunitario proveniente dall'Africa Occidentale, dal Burkina Faso. Si chiama Lene' Abdulpalag, è' alto, magro, gentilissimo, ha 21 anni, parla italiano ma per adesso non bene. Viene da un paese alle prese con una difficile situazione di insicurezza legata alla presenza di movimenti jihadisti che seminano il terrore e destabilizzano intere regioni. Fa parte del progetto Sai Ex Sprar.

Da qualche mese, dopo un periodo di prova, e' stato regolarmente assunto dal titolare della Pasticceria, Germano Labbate, il famoso maestro pasticcere Agnonese. In Italia oramai sono milioni i lavoratori stranieri, ma molti di loro vengono contrattualizzati con finti contratti, pagati pochi euro ad ora, utilizzati nei lavori piu pesanti, senza alcuna garanzia o diritti. Molti lavoratori stranieri sfuggono ai numeri statistici perchè sono clandestini e vengono utilizzati con il lavoro nero.. Perciò cio' che puo' apparire una non notizia invece è una bella e incoraggiante novità perchè il lavoro a contratto del settore , con il suo portato insieme simbolico e materiale, è uno degli aspetti decisivi su cui puntare per favorire l’integrazione. Al di là del valore strettamente economico, legato alla sussistenza personale o prodotto dai lavoratori immigrati nel paese cosiddetto ospitante, il lavoro innesca dinamiche positive sia a livello individuale che di comunità.