Segnaletica orizzontale inesistente sul corso principale di Agnone

I nostri lettori ci segnalano che non esiste sul corso principale la segnaletica orizzontale. Sul corso, da via Matteotti, Via Roma e viale Marconi insistono incroci importanti che nei giorni prima del ferragosto con il traffico in aumento diventano un ostacolo per i pedoni che devono attraversare, le strisce pedonali oramai sono invisibili.

A memoria d'uomo, ad Agnone, la segnaletica orizzontale nei 15 giorni prima del ferragosto veniva rifatta. Quest'anno desta stupore l'assenza della manutenzione delle strisce pedonali nel centro cittadino in un periodo di affollamento e di aumento del traffico.