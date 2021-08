Tavolo di coordinamento in Prefettura con Forze di Polizia e Vigili del Fuoco per discutere su rischio incendi

Campobasso, 11 ago 21 Nell’ottica di promuovere una sempre più incisiva ed efficace azione di prevenzione e contrasto agli incendi sul territorio provinciale, stante anche l’innalzamento delle temperature che per l’intera settimana interesseranno tra l’altro la provincia isernina, il Prefetto Gabriella Faramondi ha presieduto stamani un tavolo tecnico di coordinamento con i rappresentanti delle Forze di Polizia e del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. “Approccio sinergico e multisettoriale per intervenire con tempestività e garantire adeguati livelli di risposta a tutela della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente in generale”.

Questi gli obiettivi prefissi dal Tavolo, nell’ambito del quale sono stati esaminati i fattori di rischio specifici del territorio ed assunte le necessarie determinazioni operative. Accanto alla messa a punto di un dispositivo di intervento, potenziato e calibrato, è stata anche rivolta apposita raccomandazione ai Sindaci del territorio al fine di intraprendere ogni azione ritenuta efficace per preservare l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni dai rischi connessi alla situazione in atto. Un appello accorato viene rivolto ai cittadini affinché siano posti in essere comportamenti corretti e responsabili, al fine di evitare ogni situazione di eventuale pericolo di innesco e propagazione degli incendi nella provincia.