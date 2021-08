Incendio Capracotta l'intervento del nucleo AIB Sessano del Molise operai Forestali regionali

Incendio di Capracotta, le foto sono state scattate dal nucleo AIB Sessano del Molise operai Forestali regionalii, ieri 16 agosto 2021 prima del calar del buio. Gli operai forestali nei loro interventi salgono sulle cime delle montagne e bonificano a fondo la zona interessata utilizzando l' acqua dove è possibile e con zappe e battifuoco quando non è possibile raggiungere l'incendio con l'acqua. Il ruolo degli operai forestali è determinante negli incendi boschivi che vanno frenati con tecniche particolari: occorre l’intervento di terra, va bene raffreddare la temperatura con i Canadair ma poi occorre muoversi tra vegetazione, infrastrutture, attività agricole. Bisogna conoscere finanche il vento. Gli incendi boschivi si frenano solo così e per farlo occorre avere una minuziosa conoscenza del territorio dentro il quale avventurarsi per togliere ossigeno alle fiamme

La riforma Renzi-Madia ha azzerato il Corpo forestale a partire dal 2017. Ma i numeri non sembrano premiare questa scelta né in termini di risparmi economici né di risultati nel contrasto agli incendi. Complici anche le favorevoli le condizioni causate dal riscaldamento globale, gli incendi che si verificano in Italia sono di più, maggiormente distruttivi e durano più a lungo. La dispersione delle competenze tra più corpi dello Stato ha indebolito l'azione di contrasto.