Street Art:La cabina Enel dantesca ,Agnone tra le nove cittadine italiane scelte dove raffigurare i nove cieli del Paradiso di Dante

Cominceranno lunedì a Soave i lavori di decorazione esterna della cabina elettrica in viale della Vittoria, vicino alla scuola media. Un'opera di street art voluta da E – Distribuzione, che ha scelto nove cittadine dove raffigurare i nove cieli del Paradiso di Dante, in occasione dei 700 anni della morte del poeta esiliato da Firenze ed accolto anche a Verona. Tra le nove città prescelte, E – Distribuzione ha deciso di eleggere e beneficiare con il progetto «Cabine Street art Dante» due paesi veneti: Vittorio Veneto e appunto Soave. D'intesa con Comune di Soave, E–Distribuzione e Soprintendenza ai beni monumentali e ambientali di Verona, è stata scelta questa cabina lungo la strada di accesso principale al centro storico. E–Distribuzione ha destinato per Soave una particolare decorazione che richiama il quarto cielo, quello del Sole, descritto nel Canto X della terza cantica.

«Nei giorni scorsi sono già stati condotti i lavori preliminari per dare la tinteggiatura esterna base della decorazione», riferisce il sindaco Gaetano Tebaldi. «Lunedì gli street artists scelti da E–Distribuzione si metteranno all’opera». Il costo dell'intervento è a carico di E–Distribuzione, che così ha deciso di prendere a pretesto il settecentesimo anniversario della morte del Sommo poeta, padre della lingua italiana, per recuperare e rendere più belle nove cabine elettriche disseminate sul territorio nazionale, strutture che solitamente danno un senso di abbandono e che mal si inseriscono nel contesto urbano. Le altre otto, con i temi degli altri otto cieli del Paradiso dantesco verranno dipinte entro fine autunno a Firenze, Monterotondo (Roma), Ravenna, Agnone (Isernia), San Fele (Potenza), Novara, Pienza (Siena) e Vittorio Veneto. •. Z.M.

