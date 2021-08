Gli amici di sempre e per sempre scrivono a Andrea Pannunzio volato in cielo a seguito di un incidente stradale

Nella foto copertina si vede un gruppo di giovanissimi ragazzi felici, seduti intorno ad un tavolo, all'aria aperta in una luminosa giornata di sole si divertono a stare insieme, da buoni amici quali sono. Nessuno di noi può immaginare cosa a distanza di breve tempo può stravolgere in un attimo le nostre vite. I giovani della foto men che mai, alla loro età la morte e' qualcosa di astratto, lontano. Invece a distanza di una settimana da quel felice convivio, il loro amico amatissimo, Andrea Pannunzio, con loro nella foto,di anni 22, ha perso la vita a seguito di un incidente stradale. Gli amici sconvolti, increduli vogliono ricordarlo con tutto l'amore che li legava e scrivono:

"Andrea, ci vedevamo ogni giorno a scuola, anche tu come noi frequentavi l'istituto alberghiero e ci vedevamo sempre in qualsiasi occasione, quasi tutte le sere eravamo tutti insieme.. Eri il nostro amico con il quale si organizzavano i momenti per ridere, giocare, scherzare ma eri anche sempre disponibile ad ascoltare, eri il rifugio sicuro per i momenti di tristezza. Se tu per qualche motivo non riuscivi a stare con noi, si spostava la data, perchè tu eri l'amico al quale non si rinuncia per nessun motivo perchè eri un pezzo del nostro cuore. Eri dolce, affettuoso, disponibile sempre e teneramente protettivo nei nostri confronti.

Non ti dimenticheremo mai, non dimenticheremo la gioia e la felicità che abbiamo provato stando insieme a te. Ma caro Andrea, un amico è per sempre, e tu lo sarai per sempre, anzi oggi più che mai. Una parte di te sarà sempre con noi. Ti abbracciamo forte. I tuoi amici per sempre: Antonio,Eduardo, Alessandro, Sara, Anna, Lorenzo, Francesco, Angelo, Dante, Luca"