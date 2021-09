"RIAMBIENTiamoci", l'iniziativa dei Giovani riuniti Agnone volta all'educazione ambientale per uno sviluppo sostenibile

Oggi 31 agosto, terza edizione ad Agnone di RIAMBIENTiamoci, iniziativa ecologica a cura dell'associazione Giovani riuniti Agnone. L'appuntamento era fissato presso piazza Unità d'Italia alle ore 15.30, aperto alla cittadinanza, adulti e bambini. L'obiettivo quello di ripulire alcune aree del paese dai rifiuti abbandonati e per i piu piccoli previsti giochi ed attività finalizzati al rispetto dell'ambiente.

I giovani riuniti Agnone ancora una volta meritevoli nel promuovere iniziative atte all'insegnamento della gestione dei propri comportamenti, senza alterare gli equilibri naturali. La partecipazione alla iniziativa e' stata raccolta da molti giovani, e dai ragazzi del progetto Sai ex Sprar ,molti anche i bambini. Il gruppo di volontari, muniti di guanti, palette, sacchi, si sono soffermati a raccogliere quintali di rifiuti in una zona denominata Contrada San Martino, dove si sono imbattuti in una vera e propria discarica a cielo aperto e tra i rifiuti gli oggetti piu disparati di cui lavatrici, tappetini per le auto, lavandini. Si rimane sbalorditi difronte a scenari di questo tipo. Ad Agnone si pratica la raccolta porta a porta, esiste una isola ecologica, cosa spinge alcuni cittadini a smaltire i rifiuti in maniera improria è veramente incomprensibile ma soprattutto inaccettabile. Cio' comunque dimostra che molto bisogna ancora fare, in particolare le istituzioni, le associazioni per creare una cultura dell'ambiente che vada verso una crescita economica, sociale per uno sviluppo sostenibile.

Un ringraziamento all'ASSOCIAZIONE DEI GIOVANI RIUNITI E A TUTTI I VOLONTARI