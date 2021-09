Covid 19 a Agnone, non abbassare la guardia!

Si fa un gran parlare a Agnone sui casi positivi al Covid. Finora dal bollettino ufficiale che la Asrem pubblica quotidianamente, ad Agnone risultano positivi due casi certi. Tutto il resto ad oggi di ufficiale ancora non c'è nulla, vedremo probabilmete sul bollettino ASREM di questa sera e domani alle ore 18 se i rumors verranno confermati.

Di certo c'è che anche se il Molise è ancora una delle regioni a piu basso contagio, il virus fa sentire la sua presenza, basti guardare al cluster di TRIVENTO

Si vocifera che dalle feste e matrimoni che si sono svolti sembrerebbero risultate positive al coronavirus ai tamponi orofaringei antigenici veloci, circa 7 persone, tra questi 4 giovani. Ma le voci sono voci e tali rimangono fino a prova contraria. Nessun panico, ma attendere i risultati certi per poter in caso di ulteriori positività ai tamponi molecolari, ricostruire le catene di contagio per effettuare le dovute quarantene. L'invito delle istituzioni è quello di rispettare tutte le norme anticontagio, mascherine, distanziamento, lavaggo e disinfezioni delle mani.