Fermo produttivo della Stellantis.Il sindacalista Emanuele Cimone. La Sati taglia le linee e lascia a piedi i lavoratori dell'indotto

Ancora una volta la società di trasporti Sati, sui quali mezzi viaggiano i lavoratori pendolari diretti verso le fabbriche della Val di Sangro, è oggetto di aspre critiche da parte dei lavoratori stessi che a più riprese ne hanno denunciato anche in un recente passato, i disservizi in relazione sopratutto alla vetustità dei mezzi di trasporto che frequentemente presentano avarie lasciando i lavoratori pendolari in grosse difficoltà, in mezzo alla strada, d'inverno sotto la neve e l'estate sotto il sole cocente. A denunciare anche questa volta e' il sindacalista della Sevel di Atessa, Emanuele Cimone che invia una nota in cui racconta che molti lavoratori dell'indotto della Stellantis(Sevel) e della Sevel stessa sono rimasti senza mezzi di trasporto perchè la società Sati in vista del fermo produttivo della Sevel per l'intera settimana in corso, ha tagliato la linea di trasporto sulla tratta Carovilli-Val Di Sangro. Duro il suo commento nei confronti della società e delle forze politiche abruzzesi e molisane che mostrano a suo dire disinteresse in relazione ai noti problemi legati ai disservizi e disagi creati ai lavoratori dalla Sati. Le dichiarazioni di Cimone:

"Che la società di trasporto Sati fa come gli gira, purtroppo non è piu un sospetto ma molto di più.

Lo si evince chiaramente dall'ultimo episodio temporale, dopo l'annuncio da parte di Stellantis ( Sevel ) del fermo produttivo per l'intera settimana in corso per mancanza di semiconduttori ( componenti elettronici) la suddetta Società per fare cassa oppure risparmi ( cosi è l'ipotesi visto che abbiamo cercato lumi sull' episodio ma nessuna risposta in merito ) …come disse un vecchio politico rimasto alla storia “ a pensar male si fa peccato ma spesso ci si indovina. ” I fatti raccontano che tramite un passaparola da parte degli autisti di codesta Società viene sussurrato ai pendolari che la linea Carovilli / Val di Sangro sarebbe stata sospesa temporaneamente su tutti i 3 turni lasciando letteralmente a piedi i mal capitati lavoratori. Ci sono anche tanti lavoratori della stessa Sevel comandati a lavoro nonostante il fermo produttivo, officine di Finizione e Lastratura dove c’è un grosso numero di addetti, oltre ai corsi di formazione sulla sicurezza obbligatori che si stanno svolgendo in questa settimana, ma tanti altri lavoratori che non ruotano attorno a Sevel ma gli stessi sono stati privati del servizio, nonostante avessero pagato regolarmente l' abbonamento.. Possibile che tutti i problemi elencati non interessino a nessuno ? Non è possibile continuare a sopportare tutto questo ! Possibile che devo essere dipinto come "estremista" per prendere le difese dei lavoratori pendolari e degli innumerevoli problemi puntualmente esposti e denunciati ? Vorremmo risposte e interventi da chi di dovere, ma abbiamo il sospetto che i lavoratori dell'Alto Molise non interessino a nessuno, se non essere ricordati e presi per i fondelli alle prossime votazioni. E sì, poi tutti si ricorderanno di noi ..Ma proprio tutti... Ma anche noi ci ricorderemo, questo è certo.".