Comunali San Pietro Avellana, Lombardi sceglie di non ricandidarsi a sindaco

Oggi termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali per le amministrative previste il 3-4 ottobre. Le liste oramai note vedono in lizza candidati vecchi ma anche tante new entry. A San Pietro Avellana il sindaco uscente Francesco Lombardi ha scelto di non ricandidarsi a primo cittadino, dopo 10 anni di amministrazione ma figura tra gli aspiranti consiglieri. La sfida di ottobre e' tra Simona De Caprio e Giuseppe Sebastiano