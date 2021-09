Vasto, morto l'ex sindaco, Luciano La Penna, aveva 68 anni

La città di Vasto si è svegliata nel dolore: nella notte è morto l'ex sindaco Luciano Lapenna, aveva 68 anni.

A dare l'annuncio è stata l'amministrazione del sindaco Francesco Menna, diffondendo sui social un messaggio di cordoglio: "Sgomento e profondo dolore - si legge - per la morte dell'ex sindaco di Vasto, Luciano Lapenna. Una grave perdita per l'intera comunità. Non ci sono parole per colmare il vuoto lasciato da un uomo sincero e sempre disponibile. Tutta l'amministrazione comunale si unisce al dolore della moglie Bianca, del fratello Parizio e di tutta la famiglia".

Unanime il cordoglio di tutta la politica regionale abruzzese.

Lapenna è stato eletto sindaco di Vasto nel 2006, venendo poi riconfermato per il secondo mandato consecutivo nel 2011.

Prima, era stato consigliere comunale a Gissi, suo paese natale, consigliere regionale dal 1995 al 2004 e assessore provinciale fra il 2004 e il 2006. Fino all'anno scorso, per cinque anni, è stato presidente regionale dell'Anci.