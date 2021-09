Campagna europea “Rights for all seasons”, aderisce l'ispettorato nazionale del lavoro

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, aderisce alla campagna europea promossa dall'Autorità Europea del Lavoro (ELA) “Rights for all seasons”.

La campagna è rivolta alla tutela del lavoro stagionale ed alla sensibilizzazione dei cittadini dell'Unione Europea sui diritti e sugli obblighi dei lavoratori. A tale proposito questo Ispettorato Territoriale aderisce all’iniziativa di attivare uno sportello informativo rivolto ai lavoratori e datori di lavoro impegnati nel lavoro stagionale.

• L’iniziativa ha come obiettivo di fornire informazioni in merito

a: • modalità di assunzione • riferimenti contrattuali • diritti di precedenza per lavoratori già assunti nel passato • sicurezza sul lavoro • tutela previdenziale ed assistenziale Lo sportello informativo sarà operativo nel periodo dal 20 al 24 settembre dalle ore 09:00 alle ore 12:00 presso la sede di via San Giovanni 55 a Campobasso Si sottolinea l’importanza dell’iniziativa.

IL DIRETTORE (Dott. Gaetano FASULO)