Agnone, Migranti a scuola di pasticceria. Il SAI ex SPRAR ha dato il via ad un corso di formazione per 5 donne nigeriane

In Italia i migranti, anche quelli a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o altro titolo di protezione, hanno scarse opportunità di inclusione e restano in gran parte emarginati. In troppi corrono il rischio di rimanere isolati, “corpi estranei” guardati con sospetto dalla popolazione.

Ma le politiche d’integrazione passano anche per il lavoro. Così a Agnone, il SAI ex SPRAR, ha dato il via ad un Corso di formazione di tecniche base di pasticceria aperto a 5 donne nigeriane, ospiti del progetto Sai del comune di Agnone, di età compresa tra i 20 ai trenta anni, madri di bambini. Il corso si articolerà in 7 incontri tra lezioni teoriche e pratiche.

Le donne del progetto Sai hanno accolto con entusiasmo l'idea, partita dalla coordinatrice del progetto Pina Mitri che da noi intervistata ha spiegato che il progetto e' finanziato dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione finalizzata all'integrazione. Il progetto e' stato affidato dal SAi ad un ente formatore con residenza ad Isernia,l'agenzia formativa CM Protos,accreditata presso la regione Molise, che alla fine del corso rilascerà un attestato utile ai fini occupazionali. La CM Protos per lo svolgimento del corso ad Agnone si avvale della collaborazione del panificio Pasticceria Altomolise.