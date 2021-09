Svizzera Basilea. Figli di molisani all'estero: Il manager Marco Colucci partecipa al quinto forum internazionale su Industria 4.0 e intelligenza artificiale

Marco Colucci, manager, figlio di emigranti molisani in Germania è stato, Venerdì 3 settembre 2021, uno dei 40 rappresentanti di aziende internazionali di vari settori e scienza che si sono incontrati al Service Management Forum (DLM) dell'Università di Basilea. Il focus della conferenza è stato il tema dell'intelligenza artificiale e la questione di come i fornitori affrontano gli sviluppi attuali come l'automazione del comportamento intelligente o l'apprendimento automatico (deep learning), come possono stabilire nuove modalità di interazione con i clienti e sfruttare il potenziale dell'intelligenza artificiale nella gestione dei servizi.

Marco Colucci, padre di Vastogirardi e madre agnonese, continua la sua ascesa nel mondo dell'industria 4.0. L'Intelligenza artificiale, IA, . E' una rivoluzione che si lega alla trasformazione digitale delle imprese e del manifatturiero, che richiede investimenti e soprattutto un nuovo approccio culturale. internazionale,

Di seguito l'articolo di una rivista tedesca specializzata nel settore, dove viene riportato anche l'intervento del giovane manager oriundo molisano

"Diverse presentazioni pratiche e una tavola rotonda hanno offerto ai partecipanti: Dentro impulsi innovativi e punti di partenza concreti, come le aziende possono utilizzare efficacemente l'IA per lo sviluppo dei propri servizi. Tutti i relatori hanno inoltre convenuto che l'utilizzo dell'IA non è banale e richiede un approccio ponderato sia all'interno dell'azienda che nei confronti dei clienti e deve creare un chiaro valore aggiunto.

Nella loro lezione introduttiva, i professori Manfred Bruhn (Università di Basilea) e Karsten Hadwich (Università di Hohenheim) hanno fornito una panoramica delle basi dell'intelligenza artificiale nella gestione dei servizi dal punto di vista della scienza e hanno quindi offerto molti spunti per le lezioni successive.

La prima lezione pratica di Moritz Fröhlich (INNIO Jenbacher) ha mostrato la crescente importanza dell'intelligenza artificiale per il settore dei servizi nel settore dei motori a gas. Il credo "Il talento batte l'esperienza" ha anche chiarito che l'argomento è guidato al meglio da dipendenti con talento e un talento per l'innovazione.

Heidi Lankes di Halba ha riferito come l'intelligenza artificiale venga utilizzata nell'ambito della trasformazione digitale di una società di produzione Coop. Ha descritto in modo molto autentico le sfide che si presentano quando un parco macchine ampio e molto diversificato è collegato in rete in modo intelligente e come il cioccolato può essere reso ancora più delizioso con processi intelligenti.

Sibylle Peuker di Zeix, un'agenzia per il design incentrato sull'utente, chiarisce nella sua conferenza che il successo delle applicazioni intelligenti dipende dall'accettazione da parte degli utenti. Utilizzando molti esempi specifici, ha illustrato chiaramente ciò che deve essere considerato per creare una buona esperienza utente.

"In combinazione con i nostri prodotti, l'intelligenza artificiale ci aiuta ad acquisire nuove e preziose conoscenze dai sistemi di ingegneria di processo". ha affermato Marco Colucci nel suo articolo, in cui ha fornito uno spaccato dell'interazione tra il mondo dei sensori digitali e fisici presso il produttore di dispositivi di misurazione Endress + Hauser.

Nell'ultimo contributo pratico, Matthias Standfest (Archilyse) ha dimostrato in modo impressionante come la qualità dell'architettura possa essere misurata oggettivamente utilizzando l'IA. Se ci si accorge che esiste una connessione statistica tra, ad esempio, la planimetria di un appartamento e la violenza domestica, si crea un valore aggiunto impressionante per la valutazione degli immobili.

Nella tavola rotonda finale, moderata dal dott. Mareike Ahlers, amministratore delegato del Prof. Bruhn & Partner AG, sono stati discussi nuovamente le potenzialità e i metodi per l'utilizzo di successo delle soluzioni di intelligenza artificiale, nonché argomenti chiave come la sicurezza informatica e l'etica nel contesto della digitalizzazione.