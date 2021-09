Vaccini, open day a Isenia, Termoli e Campobasso

La campagna di vaccinazioni procede spedita in Molise, con un buon grado di partecipazione da parte degli abitanti della regione.

In virtù di questa adesione numerosa e dell'imminente inizio della scuola, con il piano del governo che prevede che il numero di studenti vaccinati per la fascia 12-19 anni equivalga almeno al 60%,per permettere un rientro nelle aule in sicurezza sono stati organizzati tre nuovi open day.

L'Asrem, attraverso la campagna "VacciniAMOci", ha designato come città prescelte per essere sedi degli open day Termoli, Isernia e Campobasso:

L'8 settembre 2021 a Campobasso, presso l'Ospedale Cardarelli;

Il 9 settembre 2021 a Isernia presso l'Auditorium Unità d'Italia, corso Risorgimento 221;

il 10 settembre a Termoli presso il Palairino, Piazza del Papa.

Per ogni open day le dosi saranno massimo 600, si procederà alle inoculazioni dalle 8 alle 18. Si ricorda inoltre che è necessario esibire tessera sanitaria e documento di riconoscimento e che i minori devono essere accompagnati da entrambi i genitori o con delega.